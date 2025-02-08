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        Aydın'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde evde çıkan yangında 76 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 13:33 Güncelleme: 08.02.2025 - 13:33
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        Aydın'da evde çıkan yangında bir kişi öldü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde evde çıkan yangında 76 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

        Sazlı Mahallesi'nde oğlu ve geliniyle yaşayan Hasan Kahraman'a ait iki katlı müstakil evin ilk katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndüren itfaiye ekipleri, Kahraman'ın cesedini buldu.

        Ceset, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede, yangının elektrik arızasından çıktığı değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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