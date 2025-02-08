Aydın'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sazlı Mahallesi'nde oğlu ve geliniyle yaşayan Hasan Kahraman'a ait iki katlı müstakil evin ilk katında yangın çıktı.

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