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        Girişimci kadın, havacılık sektöründeki işini bırakıp köyüne büyükbaş çiftliği kurdu

        FERDİ UZUN - Metropollerdeki iş yaşamında aradığını bulamayan 34 yaşındaki Aydan İşci, Aydın'ın İncirliova ilçesindeki köyüne dönüp hayvancılığa başladı, kurduğu çiftlikte üç senede 100 büyükbaşa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:03 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:03
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        Girişimci kadın, havacılık sektöründeki işini bırakıp köyüne büyükbaş çiftliği kurdu
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        FERDİ UZUN - Metropollerdeki iş yaşamında aradığını bulamayan 34 yaşındaki Aydan İşci, Aydın'ın İncirliova ilçesindeki köyüne dönüp hayvancılığa başladı, kurduğu çiftlikte üç senede 100 büyükbaşa ulaştı.

        Aydan İşci, 2012 yılında Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda özel bir şirkette yolcu hizmetleri memuru olarak işe başlayan İşci, daha sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçiş yaptı.

        Burada da bir süre çalışan ancak kentlerdeki iş hayatından memnun olmayan İşci, kendi işini kurmak için 2022'de mesleğini bıraktı. Hayvancılık yapmaya karar veren İşci, aynı sene, kırsal Erbeyli Mahallesi'nde yaşayan ailesinin katkısı ve kendi birikimiyle 10 büyükbaş satın alarak çiftlik kurdu.

        Traktörün kullanımından hayvanların beslenmesine kadar tüm işlerle kendisi ilgilenen İşçi, saman taşıyor, temizlik yapıyor, kimi zaman da inek sağıyor.

        Çevresindekilerin ilk başta "yapamazsın" demesine aldırış etmeyen İşci, geçen bu 3 yıllık süreçte büyükbaş sayısını 100'e çıkarmayı başardı. Süt ve canlı hayvan satışıyla yatırım planını uygulamaya başlayan Aydan İşci, hayvan sayısını 5 yılda 500'e çıkararak çiftliğini daha da büyütmeyi hedefliyor.

        - "Traktörün üstünde gördüklerinde çok şaşırıyorlar"

        AA muhabirine açıklama yapan Aydan İşci, hayvancılığı "zor ama keyifli" olarak değerlendirdi.

        Önceki işinin sıkıcı olduğunu dile getiren İşci, "İzmir'den sonra da pandemiyle beraber dedim ki bu iş olmuyor." ifadelerini kullandı.

        Kendi işini kurmaya karar verdiğini anlatan genç girişimci İşci, memleketine dönerek çiftlik kurduğunu söyledi.

        Mesaiye sabah 6'da başladığını belirten İşci, başta kendisine olumsuz bakanların şimdi takdir ettiğini dile getirdi.

        Yaptığı işe saygı duyulduğunu anlatan genç girişimci, şöyle konuştu:

        "Yoldan geçerken bana bakanları görüyorum. Traktörün üstünde gördüklerinde çok şaşırıyorlar ama alıştılar zamanla. Artık çevremden saygı görmeye başladım çünkü bir kadın olarak böyle bir şeye yeltenmek, hele ki burada küçük bir yerde çok önemli. Çoğu insana örnek olduğumu düşünüyorum. Benden gelip fikir almaya çalışan çok insan oluyor. 'Nasıl yaptın, nasıl başladın' diyorlar. Bunları duymak inanılmaz ve çok mutlu oluyorum."

        Hayvancılıkla ilgili videoları eski mesai arkadaşlarına gönderdiğini belirten İşci, onlardan da tebrik mesajları aldığını ifade etti.

        Kadınların birçok işin üstesinden gelebileceğine dikkati çeken Aydan İşci, şunları söyledi:

        "Şehirden gelip köyde böyle bir hayat yaşayınca gerçekten başardığıma inanıyorum. Kadınlar kendi işlerini yapsınlar, kimseye muhtaç olmasınlar. Burada hengame gerçekten çok zor, ama ben mutluyum. Bir kadın olarak, 50 kiloluk çuvalı kaldırabilmek çok büyük bir güç istiyor. Sabah 4'te gebe hayvanların başında beklediğim anlar oldu, doğurdu doğuracak..."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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