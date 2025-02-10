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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:41 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:41
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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        S.B'nin kullandığı 09 ANA 343 plakalı otomobil Doğu Gazi Bulvarı'nda F.Ç yönetimindeki 09 APA 752 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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