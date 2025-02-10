Aydın'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
S.B'nin kullandığı 09 ANA 343 plakalı otomobil Doğu Gazi Bulvarı'nda F.Ç yönetimindeki 09 APA 752 plakalı motosikletle çarpıştı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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