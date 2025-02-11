Efeler'de oyun parkında çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde oyun parkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde oyun parkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Orta Mahalle Tekstil Bulvarı'daki bir çocuk parkında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Polis, yangına neden olan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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