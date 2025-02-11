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        Aydın'da tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait levha ele geçirildi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Bizans dönemine ait Hz. İsa'nın hayatından kesitlerin olduğu değerlendirilen metal levha ile matara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:43 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:43
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        Aydın'da tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait levha ele geçirildi
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Bizans dönemine ait Hz. İsa'nın hayatından kesitlerin olduğu değerlendirilen metal levha ile matara ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satışı yapacağı belirlenen kişilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada Bizans dönemine ait ve Hz. İsa'nın hayatından kesitlerin olduğu değerlendirilen 27,5 x 16 santimetre ebatlarında 3 parça halinde madeni levha ile matara bulundu.

        Şüpheliler N.A ile eşi R.A gözaltına alındı.

        Tarihi eserler Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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