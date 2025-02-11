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        Aydın'da yangına giderken devrilen itfaiye aracındaki 3 personel yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan 3 itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 18:27 Güncelleme: 11.02.2025 - 18:39
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        Aydın'da yangına giderken devrilen itfaiye aracındaki 3 personel yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan 3 itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı.

        Söke-Milas kara yolunda arazi yangınına giden Mehmet Emin Çelik idaresindeki 09 BU 679 plakalı itfaiye aracı, Yenidoğan Kavşağı'nda devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu yaralı 3 itfaiye personeli, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada itfaiye aracının, Yenidoğan Kavşağı'nı dönerken devrildiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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