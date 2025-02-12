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        Alman kadın Aydın'da Müslüman oldu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Alman uyruklu Tabea Asena Wohlrab İslamiyet'i seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:36 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:46
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        Alman kadın Aydın'da Müslüman oldu
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Alman uyruklu Tabea Asena Wohlrab İslamiyet'i seçti.

        Kuşadası Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde, müftü vekili Hasan Gökmen tarafından Wohlrab'a İslam dini hakkında temel bilgiler verildi.

        Ardından Wohlrab, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Wohlrab'a Almanca mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığının Almanca eserlerinden oluşan bir kitap seti hediye edildi.

        Annesinin Alman, babasının Türk olduğunu söyleyen Wohlrab, Almanya'da yaşadığını ve çevresinden etkilenip Müslüman olduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

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