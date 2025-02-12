Aydın'da Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik risk değerlendirme toplantısı yapıldı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe ilişkin, "Hazırlanan senaryolar kapsamında mevcut tehlike ve risk haritaları ile tsunami olması durumunda, kıyılardaki su seviyeleri ve tahliye haritaları güncellenerek tahliye planı ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturuldu." dedi.

Vali Canbolat, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Salonunda Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik düzenlenen, "Olası Risk Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Meydana gelebilecek muhtemel büyük bir deprem, tsunami veya bir volkanik patlamanın ülke kıyıları için oluşturabileceği tehlike ile alınması gerekli önlemleri masaya yatırdıklarını bildiren Canbolat, toplantıyı kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ve uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ege Denizi'nde yaşanan hareketliliğin yol açacağı muhtemel risklerin değerlendirildiğini aktaran Canbolat, AFAD Başkanlığı ile koordineli şekilde yerel yönetimlerden güvenlik güçlerine, akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşlarla riskleri en aza indirmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Toplantıda deprem, tsunami risklerine karşı erken uyarı sistemleri ve acil müdahale planlarının detaylı şekilde ele alındığını vurgulayan Canbolat, şöyle devam etti:

"Hazırlanan senaryolar kapsamında mevcut tehlike ve risk haritaları ile tsunami olması durumunda, kıyılardaki su seviyeleri ve tahliye haritaları güncellenerek tahliye planı ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturuldu. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde oluşturulan Aydın İl Afet Müdahale Planı kapsamında kapasite ve ihtiyaç analizleri de yapılmıştır. Plana uyumlu Kuşadası, Didim ve Söke İlçe Afet Müdahale Planı ivedi olarak hazırlandı. AFAD Başkanlığı tarafından olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla mobil siren sistemi gönderilerek 24 saat esasına göre personel görevlendirilmesi yapılmış ve aynı çalışma prensibiyle Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerimizde kıyılara gerekli duyurunun yapılabilmesi için merkezi ezan sistemi aktif hale getirilmiştir."