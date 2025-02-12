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        Aydın'da Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik risk değerlendirme toplantısı yapıldı

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe ilişkin, "Hazırlanan senaryolar kapsamında mevcut tehlike ve risk haritaları ile tsunami olması durumunda, kıyılardaki su seviyeleri ve tahliye haritaları güncellenerek tahliye planı ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturuldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 17:23 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:28
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        Aydın'da Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik risk değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe ilişkin, "Hazırlanan senaryolar kapsamında mevcut tehlike ve risk haritaları ile tsunami olması durumunda, kıyılardaki su seviyeleri ve tahliye haritaları güncellenerek tahliye planı ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturuldu." dedi.

        Vali Canbolat, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Salonunda Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik düzenlenen, "Olası Risk Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Meydana gelebilecek muhtemel büyük bir deprem, tsunami veya bir volkanik patlamanın ülke kıyıları için oluşturabileceği tehlike ile alınması gerekli önlemleri masaya yatırdıklarını bildiren Canbolat, toplantıyı kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ve uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Ege Denizi'nde yaşanan hareketliliğin yol açacağı muhtemel risklerin değerlendirildiğini aktaran Canbolat, AFAD Başkanlığı ile koordineli şekilde yerel yönetimlerden güvenlik güçlerine, akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşlarla riskleri en aza indirmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

        Toplantıda deprem, tsunami risklerine karşı erken uyarı sistemleri ve acil müdahale planlarının detaylı şekilde ele alındığını vurgulayan Canbolat, şöyle devam etti:

        "Hazırlanan senaryolar kapsamında mevcut tehlike ve risk haritaları ile tsunami olması durumunda, kıyılardaki su seviyeleri ve tahliye haritaları güncellenerek tahliye planı ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturuldu. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde oluşturulan Aydın İl Afet Müdahale Planı kapsamında kapasite ve ihtiyaç analizleri de yapılmıştır. Plana uyumlu Kuşadası, Didim ve Söke İlçe Afet Müdahale Planı ivedi olarak hazırlandı. AFAD Başkanlığı tarafından olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla mobil siren sistemi gönderilerek 24 saat esasına göre personel görevlendirilmesi yapılmış ve aynı çalışma prensibiyle Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerimizde kıyılara gerekli duyurunun yapılabilmesi için merkezi ezan sistemi aktif hale getirilmiştir."

        - "Denizin çekilmesi tamamen meteorolojik bir durumdur"

        Vali Canbolat, AFAD Başkanlığı tarafından 5 ilden 39 arama ve kurtarma personelinin Kuşadası ve Didim ilçelerinde konuşlandırıldığını anımsattı.

        Son günlerde basında, denizlerde su çekilmesiyle ilgili haberlerin yer aldığını aktaran Canbolat, şu bilgileri verdi:

        "Denizin çekilmesi tamamen meteorolojik bir durumdur. Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilikle bunun hiç ilgisi bulunmamaktadır. Devletimizin ilgili bütün bakanlıkları ve kurumları AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi, Deprem Danışma Kurulu ve bilim insanları süreci yakinen takip etmektedirler ve bütün riskler 7/24 takip edilip ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmelerini özellikle rica ediyorum."

        Toplantıya, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanı Hikmet Eroğlu, AFAD Afet Risklerini Azaltma ve Önlem Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan ile AFAD Eğitim ve Farkındalık Dairesi Başkanı Recep Şalcı katıldı.

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