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        Aydın'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde devrilen otomobilde yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 17:26 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:45
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        Aydın'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde devrilen otomobilde yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Y.K. idaresindeki 09 CEP 11 plakalı otomobil, Kızılcayer Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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