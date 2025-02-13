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        Aydın'da dalgaların aşındırdığı bölgede heykel parçası bulundu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dalgaların aşındırdığı bölgede, heykel parçası ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:18 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:18
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        Aydın'da dalgaların aşındırdığı bölgede heykel parçası bulundu
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dalgaların aşındırdığı bölgede, heykel parçası ortaya çıktı.

        Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Yılancı Burnu Sahili'nde heykel parçasını fark eden Berkant Akbacak, durumu yetkililere bildirdi.

        Bölgeye giden Aydın Arkeoloji Müzesi uzmanları, heykel üzerinde incelemede bulundu.

        Dalgaların aşındırması sonucu ortaya çıkan ve milattan önce 615-590 dönemlerine ait olduğu değerlendirilen parça Aydın Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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