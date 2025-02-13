Aydın'da dalgaların aşındırdığı bölgede heykel parçası bulundu

Dalgaların aşındırması sonucu ortaya çıkan ve milattan önce 615-590 dönemlerine ait olduğu değerlendirilen parça Aydın Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Yılancı Burnu Sahili'nde heykel parçasını fark eden Berkant Akbacak, durumu yetkililere bildirdi.

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