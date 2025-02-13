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        Aydın 12. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

        Aydın'da 12. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:32
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        Aydın 12. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
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        Aydın'da 12. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ın açılışı yapıldı.

        Efeler ilçesi TARİŞ tesislerindeki törenin ardında gazetecilere açıklama yapan Vali Yakup Canbolat, fuarı geçen yıl yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

        Geçen yılki rakamı aşmayı hedeflediklerini aktaran Canbolat, "Aydın'ımıza ticari ve sanayi canlılık anlamında bu fuar ciddi anlamda katkı sunmakta. Ülkemize, Aydın'ımıza milli gelir ve ticaret anlamında da çok büyük katkıları olsun inşallah." dedi.

        Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ile Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de fuarın önemine değindi.

        Açılış törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Polat Bora Mersin, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri de katıldı.

        Fuar, 16 Şubat Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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