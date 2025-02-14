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        Aydın'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen büst ele geçirildi

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, evlerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen büst bulunan anne ve oğlu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:08 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:34
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        Aydın'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen büst ele geçirildi
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, evlerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen büst bulunan anne ve oğlu gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir eve baskın düzenledi.

        Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir büst ele geçirildi, H.K. ile oğlu İ.K. gözaltına alındı.

        Eser, Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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