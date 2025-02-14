Aydın'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen büst ele geçirildi

Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir büst ele geçirildi, H.K. ile oğlu İ.K. gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, evlerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen büst bulunan anne ve oğlu gözaltına alındı.

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