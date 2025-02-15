Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da go-kart pistindeki kazada yaralanan rallici, ambulans helikopterle İzmir'e nakledildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde go-kart pistinde geçirdiği kazada yaralanan rallici, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:24 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da go-kart pistindeki kazada yaralanan rallici, ambulans helikopterle İzmir'e nakledildi
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde go-kart pistinde geçirdiği kazada yaralanan rallici, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan go-kart pistinde UTV tipi aracıyla sürüş yapan rallici Ömer Tolon (52), virajı alamayarak duvara çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle alev alan araçtaki yangın, pist görevlileri tarafından söndürüldü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Tolon, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralanan rallici, daha sonra ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        İş insanı Kamil Tolon'un torunu olan Ömer Tolon'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?

        Benzer Haberler

        Aydın'da belediye iştiraki şirketin çalışanları iş bıraktı
        Aydın'da belediye iştiraki şirketin çalışanları iş bıraktı
        Nazillispor deplasmanda oynayacak
        Nazillispor deplasmanda oynayacak
        AK Parti'li milletvekilleri Söke'de partililerle bir araya geldi
        AK Parti'li milletvekilleri Söke'de partililerle bir araya geldi
        Aydın'da ev yangınında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
        Aydın'da ev yangınında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
        Efeler'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Efeler'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Otobüs kazasında yaşamını yitiren sözleşmeli er, yakınlarını ziyarete gidiy...
        Otobüs kazasında yaşamını yitiren sözleşmeli er, yakınlarını ziyarete gidiy...