Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ovaemir Mahallesi Muğla yolu üzerinde takibe aldıkları otomobili durdurdu.
Aramada 270 gram kokain ele geçirildi, T.Ö. (38) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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