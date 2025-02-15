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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 21:05 Güncelleme: 15.02.2025 - 21:05
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ovaemir Mahallesi Muğla yolu üzerinde takibe aldıkları otomobili durdurdu.

        Aramada 270 gram kokain ele geçirildi, T.Ö. (38) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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