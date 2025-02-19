Aydın'da evde çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde evde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde evde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi 2077 Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan F.D, sobayı yakmak istediği sırada alevler odaya sıçradı.
Yangının büyümesi üzerine F.D, oğlu G.D. ve 4 köpeğiyle evden çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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