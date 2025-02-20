Aydın'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
S.K.İ. yönetimindeki 34 EK 4213 plakalı otomobil, Batı Çevre Bulvarı'nda Murat Güngör'ün (50) kullandığı bisikletle çarpıştı.
Bisiklet sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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