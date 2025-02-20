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        Aydın'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:25 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:29
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        Aydın'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

        S.K.İ. yönetimindeki 34 EK 4213 plakalı otomobil, Batı Çevre Bulvarı'nda Murat Güngör'ün (50) kullandığı bisikletle çarpıştı.

        Bisiklet sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

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