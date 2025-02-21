Voleybolda Aydın Büyükşehir Belediyespor, play-off hedefliyor

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu, Aras Kargo ile oynayacakları maçının, play-off kapısını aralamak adına önemli olduğunu ifade etti.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hamurcu, Aras Kargo ile pazar günü sahalarında oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

"Aras Kargo maçı bizim için özellikle play-off kapısını aralamak adına çok önemli." ifadesini kullanan Hamurcu, "Ligin en iyi oynayan takımlarından biri. Hem çok iyi oyunculara sahipler hem çok tecrübeli antrenöre. Çok zor bir maç olacak. Atak gücü, transferler sayesinde çok yükselmiş bir takıma karşı oynayacağız. Umarım tüm hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra bu maç sonucunda galip geliriz." değerlendirmelerinde bulundu.

Hamurcu, maçta taraftar desteği beklediklerini sözlerine ekledi.