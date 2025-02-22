Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

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