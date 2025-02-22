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        Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Aydın'ın Söke ilçesinde, bir kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:54 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:54
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        Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Aydın'ın Söke ilçesinde, bir kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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