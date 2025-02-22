GÜNCELLEME 2 - Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

- 2 kişi dumandan etkilendi

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığını, 2 kişinin dumandan etkilendiğini söyledi.

Canbolat şöyle konuştu:

"Çevre illerden arazöz ve tanker istendi. Tahmini 30 ila 50 bin ton arasında sıkıştırılmış atık kağıt var. Fabrikaya sıçramaması için mücadele ediliyor. Yangın sönene kadar müdahale devam edecek. Sağlık, AFAD, itfaiye ve trafik tedbirlerini aldık. Ayrıca orman ekiplerini de sevk ettik."

Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Vali Canbolat olay yerinde inceleme yaptı

Yangın bölgesine gelerek inceleme yapan Vali Canbolat, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Canbolat, yangının saat 10.55'te sıkıştırılmış atık kağıtların bulunduğu alanda çıktığını, hızla büyüdüğünü, çıkış sebebinin henüz bilinmediğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Burada kriz merkezimizi oluşturduk. Çalışmalara devam ediyoruz. Ayrıca çevre illerden de özellikle İzmir, Muğla, Manisa ve Denizli'den, takviye ekipler istedik. Arazöz ve tanker cinsi araçlar istedik. Onlardan bir kısmı geldi. Halen bir kısmı da yolda. Müdahalemiz devam ediyor. Yangın yarım saat önce de yandaki fabrikanın boyahanesine sıçradı. Oraya müdahale edildi, etkisiz hale getirildi."

Vali Canbolat, yangına 61 araç ve 400 personelle müdahale edildiğini anlatarak "Bu konuda tedbirlerin artırılması gerektiği kanaatindeyiz. Yani yangının çıktığı anda şiddetli bir rüzgar var. Ciddi bir rüzgar devam ediyor. Tek teselli, akşama doğru rüzgarın hızının biraz kaybolacak olması. Müdahalemize gece, gündüz demeden devam edeceğiz. Şu an için kontrol altına aldık diyemeyiz. Şu aşamada müdahale devam ediyor ama belli bir aşama kaydettiğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.