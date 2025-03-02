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        Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 23:14 Güncelleme: 02.03.2025 - 23:14
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        Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Muharrem Çelik'in (78) idaresindeki 09 AEK 593 plakalı traktör, Abak Mahallesi'nde devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Çelik'in cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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