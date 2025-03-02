Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Muharrem Çelik'in (78) idaresindeki 09 AEK 593 plakalı traktör, Abak Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Çelik'in cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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