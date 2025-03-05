Aydın'da Yeşilay Haftası dolayısıyla sürücüler bilgilendirildi
Aydın'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla sürücülere broşür dağıtıldı.
Aydın'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla sürücülere broşür dağıtıldı.
Yeşilay Aydın Şubesince düzenlenen etkinlikte gönüllü üniversite öğrencileri, Serçeköy jandarma uygulama noktasında sürücülere broşür dağıttı.
Ayrıca sürücülere şapka, bileklik, rozet hediye edildi, bağımlılıkla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Gazetecilere açıklama yapan Yeşilay Şube Başkanı Sencer Gündüz, broşürlerde bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve bağımlılığın zararlarının anlatıldığını ifade etti.
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