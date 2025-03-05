Aydın'da Yeşilay Haftası dolayısıyla sürücüler bilgilendirildi

Gazetecilere açıklama yapan Yeşilay Şube Başkanı Sencer Gündüz, broşürlerde bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve bağımlılığın zararlarının anlatıldığını ifade etti.

Ayrıca sürücülere şapka, bileklik, rozet hediye edildi, bağımlılıkla ilgili bilgilendirme yapıldı.

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