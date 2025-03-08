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        Aydın'da "çöp dökme" kavgasında baba ve kızı bıçakla yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada, baba ile kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 12:45 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:58
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        Aydın'da "çöp dökme" kavgasında baba ve kızı bıçakla yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada, baba ile kızı yaralandı.

        Ata Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, M.D ile komşusu E.B. arasında "çöp dökme" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, E.B. ve kavgayı ayırmak isteyen kızı A.Y'yi bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı baba ve kızı, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli M.D. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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