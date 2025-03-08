Aydın'da "çöp dökme" kavgasında baba ve kızı bıçakla yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada, baba ile kızı yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada, baba ile kızı yaralandı.
Ata Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, M.D ile komşusu E.B. arasında "çöp dökme" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, E.B. ve kavgayı ayırmak isteyen kızı A.Y'yi bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı baba ve kızı, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli M.D. gözaltına alındı.
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