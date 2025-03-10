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        Aydın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 02:12 Güncelleme: 10.03.2025 - 02:12
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        Aydın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Eskiçine Mahallesi'nde Muharrem Y'nin kullandığı 48 AH 019 plakalı motosiklet şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Muharrem Y. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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