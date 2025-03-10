Aydın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Eskiçine Mahallesi'nde Muharrem Y'nin kullandığı 48 AH 019 plakalı motosiklet şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Muharrem Y. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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