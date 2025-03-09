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        Aydın'da otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 23:23 Güncelleme: 09.03.2025 - 23:23
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        Aydın'da otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Süleyman Demirel Bulvarı'nda yolun karşına geçmeye çalışan N.B'ye (13), D.D. idaresindeki 09 AOC 759 plakalı otomobil çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan çocuk, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kız çocuğunun yaya geçidinin bulunduğu alandaki trafik ışıklarındaki düğmeye bastığı, bir süre bekledikten sonra bazı otomobillerin durmasıyla yola çıktığı, ancak 09 AOC 759 plakalı otomobilin durmayarak kendisine çarptığı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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