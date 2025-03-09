Aydın'da halı sahada kalp krizi geçiren kişi öldü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde halı sahada kalp krizi geçiren 37 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde halı sahada kalp krizi geçiren 37 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Ahmet Ali Cebesoy fenalaştı.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cebesoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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