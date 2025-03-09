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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 17:40 Güncelleme: 09.03.2025 - 17:40
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:MimarSinan

        Hakemler: Burhan İlhan, Turgut Uzunçakmak

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Johnson, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Stojiljkovic, Fatma Şekerci, Seher Aksoy, Merve Nur Öztürk)

        Sarıyer Belediyespor: Ezgi Akyaldız, Begüm Hepkaptan, Buse Melis Cılkız, Strunjak, İrem Çor, Meryem Boz (Berre İnce, Eylül Durgun, Arzum Tezcan)

        Setler: 22-25, 23-25, 25-18, 22-25

        Süre: 121 dakika (30, 32, 27, 32)

        AYDIN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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