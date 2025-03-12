Aydın'da bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Hisar Mahallesi'nde silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 45 AKK 504 plakalı otomobilin yanında bir kadını silahla vurulmuş halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin araştırmasında ölen kişinin Meltem Menteşeli (33) olduğu tespit edildi.
Aracın da Menteşeli'nin eşine ait olduğunu belirleyen ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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