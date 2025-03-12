Aydın'da 4 yaşındaki çocuğun İstiklal Marşı'nı ezbere okuması büyük alkış aldı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliğinde, Kaymakam Ramazan Taşkın'ın 4 yaşındaki kızı, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliğinde, Kaymakam Ramazan Taşkın'ın 4 yaşındaki kızı, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.
Belediyenin konferans salonunda düzenlenen programda, öğrenciler şiir okudu, günün anlam ve önemine ilişkin tiyatral gösteri sundu.
Etkinlikte Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın'ın 4 yaşındaki kızı Begüm Taşkın da sahneye çıkarak İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okudu.
Minik çocuğun performansı salondakilerden büyük alkış aldı.
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