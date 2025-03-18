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        GÜNCELLEME - Aydın'da itfaiye erinin evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğu öldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde itfaiye erine ait evde çıkan yangında itfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:16
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        GÜNCELLEME - Aydın'da itfaiye erinin evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğu öldü
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde itfaiye erine ait evde çıkan yangında itfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

        Yeşil Mahalle'de Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Olayda itfaiye eri Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirdi.

        Yangın sırasında dışarda olan ve olayı mesai arkadaşlarından öğrenerek eve gelen Turgay Gezgin, evin önünde fenalaştı.

        Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Turgay arkadaşımız her gün yangına giden bir arkadaşımızdı. Eşi ve iki çocuğunun dumandan zehirlendiği söyleniyor." dedi.

        - Evde yoğun duman olmuş

        Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Anne ve çocukların üç katlı binanın birinci katındaki evin arka cephesindeki yatak odasında birlikte uyudukları öğrenildi.

        İlk belirlemelere göre yangının elektrik panosundan çıktığı, çok fazla alevlenme olmadığı ancak odada yoğun duman oluştuğu, anne ve çocuklarının karbonmonoksitten zehirlendiğinin değerlendirildiği belirtildi.

        Olay sırasında evde olmayan Turgay Gezgin'in 11 yıldır İtfaiye Daire Başkanlığı'nda çalıştığı, mesai arkadaşlarıyla itfaiyede sahur yaptığı, daha sonra oradan ayrıldığı, yangının da bu sırada yaşandığı kaydedildi.

        Gezgin'in 2015 yılında müdahale ettiği bir yangında kendisine ait oksijen maskesini çıkararak yaralı kadına verdiği ve kadının hayatını kurtardığı aktarıldı.

        Yangında hayatını kaybeden anne ve iki çocuğunun cenazesi yarın toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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