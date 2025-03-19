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        Aydın'da, Pera bebeğin ölümüne ilişkin dava sonuçlandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde, düğün yapılan bölgede, başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebeğin ölümüne ilişkin yargılanan 9 sanıktan 8'i beraat etti, 1 sanığa ise delilleri yok etmek suçundan 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 20:28 Güncelleme: 19.03.2025 - 20:28
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        Aydın'da, Pera bebeğin ölümüne ilişkin dava sonuçlandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde, düğün yapılan bölgede, başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebeğin ölümüne ilişkin yargılanan 9 sanıktan 8'i beraat etti, 1 sanığa ise delilleri yok etmek suçundan 6 ay hapis cezası verildi.

        Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde geçen yıl evinin balkonunda annesiyle oynarken başına yorgun mermi isabet eden Pera Palabıyık'ın ölümüne ilişkin Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat istedi.

        Dosya kapsamında tutuklu bulunan E.B, "Ne yazık ki üzücü ve kötü bir durum. Nereden ve kimden geldiği belli olmayan bir mermi yüzünden 10 aydır ağır ithamlarla yargılanıyoruz. Bu benim yapmadığım bir suç. Benim kendimle ilgili bir şüphem yok. Şüphem olsa silahı teslim etmezdim." dedi.

        Avukatların savunmasının ardından mahkeme, "Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme", "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçlamasıyla haklarında dava açılan sanıklar hakkında hüküm verdi.

        Tutuklu sanık E.B. ile tutuksuz sanıklar M.G, M.B, Ö.Ç, S.S, C.G, M.G ve S.B'nin beraatına hükmeden mahkeme, düğün sahibi D.G'ye ise "Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 6 ay hapis cezası verdi.

        Tutuklu sanık E.B. tahliye edildi.

        - Olay

        Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde 1 Temmuz 2024'te evin balkonunda annesiyle oynayan Pera Palabıyık'ın başına yorgun mermi isabet etmişti.

        Ağır yaralanan ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan bebek müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pera bebeğin başına yorgun mermi isabet ettiği sırada mahallede düğün yapılan alanda incelemelerde bulunmuştu.

        İncelemede, çok sayıda boş mermi kovanı bulunduğu belirtilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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