Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aleksandra Rasinska ile yeniden anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda iç transferde Aleksandra Rasinska ile 1 yıllık yeniden anlaşma sağlandığı kaydedildi.

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