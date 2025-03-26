Aydın'da akaryakıt istasyonuna zarar veren sürücü yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kavganın ardından midibüsüyle akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak zarar veren sürücü gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kavganın ardından midibüsüyle akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak zarar veren sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, midibüsle Yavansu Mahallesi Karaova Sokak'taki akaryakıt istasyonuna gelen K.L. (32), burada henüz belirlenemeyen nedenle çalışanlarla tartışmaya başladı.
Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine midibüse binen K.L, araçla akaryakıt pompasına çarparak zarar verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alkollü olduğu belirtilen sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
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