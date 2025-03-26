Aydın'da akaryakıt istasyonuna zarar veren sürücü yakalandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, midibüsle Yavansu Mahallesi Karaova Sokak'taki akaryakıt istasyonuna gelen K.L. (32), burada henüz belirlenemeyen nedenle çalışanlarla tartışmaya başladı.

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