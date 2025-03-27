Aydın'da ağabeyi tarafından silahla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

A.Ö. ifadesinde, 2022 yılında kardeşi ve yeğeni tarafından oğlunun öldürüldüğü bu nedenle intikam almak için olayı gerçekleştirdiğini öne sürmüş, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

A.Ö. kardeşi Felemez Özkaya ile Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki oto yıkamacıda 24 Mart'ta tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine kardeşine tabancayla ateş ederek yaralamıştı.

Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinde ağabeyi A.Ö. tarafından 24 Mart'ta tabancayla vurularak ağır yaralanan ve Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Felemez Özkaya 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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