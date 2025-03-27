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        Aydın'da ağabeyi tarafından silahla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından silahla yaralanan kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 00:40 Güncelleme: 27.03.2025 - 00:40
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        Aydın'da ağabeyi tarafından silahla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından silahla yaralanan kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinde ağabeyi A.Ö. tarafından 24 Mart'ta tabancayla vurularak ağır yaralanan ve Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Felemez Özkaya 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Özkaya'nın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

        - Olay

        A.Ö. kardeşi Felemez Özkaya ile Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki oto yıkamacıda 24 Mart'ta tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine kardeşine tabancayla ateş ederek yaralamıştı.

        Ağır yaralanan Özkaya, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmış, olayın ardından polis ekiplerine teslim olan A.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        A.Ö. ifadesinde, 2022 yılında kardeşi ve yeğeni tarafından oğlunun öldürüldüğü bu nedenle intikam almak için olayı gerçekleştirdiğini öne sürmüş, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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