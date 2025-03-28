Aydın'da patlayan su borusu trafiği aksattı

Vatandaşlardan Mehmet Öcal gazetecilere, "Su evlere girdi. Yarım saat oldu. Belediyeyi aradık ama hala gelen giden yok." dedi.

Fatih Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndan geçen su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

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