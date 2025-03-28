Aydın'da patlayan su borusu trafiği aksattı
Aydın'ın Efeler ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Fatih Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndan geçen su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlama sonucu yolda yoğun su birikintisi oluştu.
Vatandaşlardan Mehmet Öcal gazetecilere, "Su evlere girdi. Yarım saat oldu. Belediyeyi aradık ama hala gelen giden yok." dedi.
Bölgeye gelen Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri suyu kesip onarım çalışmasına başladı.
Çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
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