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        Aydın'da otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 15:56 Güncelleme: 31.03.2025 - 15:56
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        Aydın'da otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Hüseyin Çakıcı'nın (26) kullandığı 48 ARS 683 plakalı otomobil, Fevzipaşa çevre yolu jandarma komutanlığı mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki Meryem Çakıcı (58), Mehmet Çakıcı (56), İlker Çakıcı (36), Elif Çakıcı (34), Mehmet Çakıcı (8) ve Mert Çakıcı (3) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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