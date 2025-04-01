Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu

        İzmir ve Aydın'da akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 01:55 Güncelleme: 01.04.2025 - 02:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
        ABONE OL

        İzmir ve Aydın'da akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Aydın'da fırtına ve sağanak nedeniyle Aydın-Denizli kara yolu Denizli Bulvarı'nda ağaç devrildi. Trafiğe kapatılan yol, ağacın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Çeştepe Mahallesi'nde bir binanın çatısındaki güneş enerjisinin su tankı yan taraftaki binanın çatısına düştü. Çatıyı delen tank, evin banyosuna girdi.

        Zeybek Mahallesi 1529 Sokak'ta park halindeki araca da bir apartmanın çatı katındaki güneş enerjisinin su tankı düştü. Aracın sahibi Sebahat Sert, gürültüyü duyunca endişe duyduklarını, dışarı çıkınca bu manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

        İncirliova-Koçarlı yolunda da bir binanın çatısı uçtu. Ekiplerin çalışması sonucu çatı yoldan kaldırıldı.

        İlçenin Hacıaliobası Mahallesi'ndeki bir çiftliğin de çatısı uçtu.

        Koçarlı ilçesinde de bazı mahallelerde ağaçlar devrildi.

        Polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerinin olumsuzluk yaşanan noktalarda çalışmaları sürüyor.

        - İzmir

        İzmir'in Çeşme ilçesinde de sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluşturdu.

        Yağan yağmurla birlikte bazı noktalarda şimşek çaktı, bölgeye dolu yağdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        ABD, Beyazlar için mülteci başvuru merkezi açacak
        ABD, Beyazlar için mülteci başvuru merkezi açacak
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Alkollü iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
        Alkollü iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
        Aydın'da otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı
        Aydın'da otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı
        MHP Aydın il teşkilatı bayramlaştı
        MHP Aydın il teşkilatı bayramlaştı
        Üniversiteli Büşra'nın ölümünde, sevgilisine tutuklama
        Üniversiteli Büşra'nın ölümünde, sevgilisine tutuklama
        Yola savrulan motosikletli, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti
        Yola savrulan motosikletli, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti
        Aydın'da üniversite öğrencisinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan a...
        Aydın'da üniversite öğrencisinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan a...