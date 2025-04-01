Aydın'da fırtına çatıları uçurdu
Aydın'da etkili olan fırtına çeşitli ilçelerde çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.
Aydın'da etkili olan fırtına çeşitli ilçelerde çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak, gece de devam etti.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar devrildi. Çatıların uçmasına neden olan rüzgar, Koçarlı ilçesindeki Çallı Mahalle Camisi'nin külah bölümünü yıktı.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine ekiplerin olumsuz hava şartları nedeniyle gece boyunca görevde olduğunu söyledi.
Efeler, İncirliova, Didim ve Koçarlı ilçelerinde 26 çatının uçtuğunu kaydeden Canbolat, olaylarda herhangi bir yaralanmanın olmadığını ifade etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.