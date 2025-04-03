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        Aydın'da anteni tamir ederken çatıdan düşen kişi öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde anteni onarmak için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 14:06 Güncelleme: 03.04.2025 - 14:20
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        Aydın'da anteni tamir ederken çatıdan düşen kişi öldü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde anteni onarmak için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, televizyon tamircisi Hasan Kandemir (50), 7 Eylül Mahallesi'nde çanak anteni tamir etmeye çıktığı 4 katlı binanın çatısından dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kandemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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