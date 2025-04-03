GÜNCELLEME - Aydın'da kardeşini ve yengesini silahla yaralayan kişi tutuklandı

Kavgaya dönüşen olay sırasında S.Y, kardeşini ve yengesini tabancayla ateş ederek yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Yedieylül Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde S.Y. (36) ile kardeşi G.Y. (34) ve yengesi M.Y. (30) arasında tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.