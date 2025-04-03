GÜNCELLEME - Aydın'da kardeşini ve yengesini silahla yaralayan kişi tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde tartıştığı kardeşi ile yengesini silahla yaralayan kişi tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde tartıştığı kardeşi ile yengesini silahla yaralayan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yedieylül Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde S.Y. (36) ile kardeşi G.Y. (34) ve yengesi M.Y. (30) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında S.Y, kardeşini ve yengesini tabancayla ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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