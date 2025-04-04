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        Söke'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 09:26 Güncelleme: 04.04.2025 - 09:26
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        Söke'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Hüseyin G'nin kullandığı 35 HA 730 plakalı otomobil, Söke-Milas kara yolu Muradiye Kavşağı'nda Batuhan K. yönetimindeki 35 HNR 65 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada Hüseyin G, aracındaki Raziye G. ve diğer sürücü Batuhan K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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