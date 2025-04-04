İYİ Parti'li Taş, Aydın'da babası Alparslan Türkeş için düzenlenen anmaya katıldı

İYİ Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından, Bey Cami önünde MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yıl dönümü dolayısıyla anma düzenlendi.

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