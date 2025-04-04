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        İYİ Parti'li Taş, Aydın'da babası Alparslan Türkeş için düzenlenen anmaya katıldı

        İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Aydın'da babası Alparslan Türkeş için düzenlenen lokma hayrına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:24 Güncelleme: 04.04.2025 - 17:06
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        İYİ Parti'li Taş, Aydın'da babası Alparslan Türkeş için düzenlenen anmaya katıldı
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        İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Aydın'da babası Alparslan Türkeş için düzenlenen lokma hayrına katıldı.

        İYİ Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından, Bey Cami önünde MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yıl dönümü dolayısıyla anma düzenlendi.

        Türkeş için dualar edildi, vatandaşlara lokma dağıtıldı.

        Programa katılan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Alparslan Türkeş'in çizdiği yolda emin adımlara ilerlediklerini söyledi.

        Programa İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk ve partililer katıldı.

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        Galeri
        Galeri

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