Aydın-İzmir Otoyolu'nda tırın çarptığı panelvanın sürücüsü öldü
Aydın-İzmir Otoyolu'nda tırın çarptığı park halindeki panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın-İzmir Otoyolu'nda tırın çarptığı park halindeki panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.
Germencik ilçesi Aydın-İzmir Otoyolu'nun Aydın istikametinde M.D (38) idaresindeki 58 UA 895 plakalı tır, arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde bekleyen 35 BVB 444 plakalı panelvana çarptı.
Çarpmanın etkisiyle panelvan sürücüsü Berkan Akın (24) kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Akın'ın cenazesi, otopsi için Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır şoförü M.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.