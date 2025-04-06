Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın-İzmir Otoyolu'nda tırın çarptığı panelvanın sürücüsü öldü

        Aydın-İzmir Otoyolu'nda tırın çarptığı park halindeki panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 14:29 Güncelleme: 06.04.2025 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın-İzmir Otoyolu'nda tırın çarptığı panelvanın sürücüsü öldü
        ABONE OL

        Aydın-İzmir Otoyolu'nda tırın çarptığı park halindeki panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Germencik ilçesi Aydın-İzmir Otoyolu'nun Aydın istikametinde M.D (38) idaresindeki 58 UA 895 plakalı tır, arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde bekleyen 35 BVB 444 plakalı panelvana çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle panelvan sürücüsü Berkan Akın (24) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

        Akın'ın cenazesi, otopsi için Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tır şoförü M.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Malezya'da yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
        Malezya'da yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        500 yıllık değişim!
        500 yıllık değişim!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        ABD Başkanı Trump protesto edildi

        Benzer Haberler

        ADÜ ve PAÜ rektörleri, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
        ADÜ ve PAÜ rektörleri, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı
        Aydın'da hafif ticari aracını yola park ederek trafiği engelleyen sürücüye...
        Aydın'da hafif ticari aracını yola park ederek trafiği engelleyen sürücüye...
        Nazillispor evinde oynayacak
        Nazillispor evinde oynayacak
        Alpaslan Türkeş lokma hayrında din görevlisi dua ederken fenalaştı
        Alpaslan Türkeş lokma hayrında din görevlisi dua ederken fenalaştı
        İYİ Parti'li Taş, Aydın'da babası Alparslan Türkeş için düzenlenen anmaya k...
        İYİ Parti'li Taş, Aydın'da babası Alparslan Türkeş için düzenlenen anmaya k...