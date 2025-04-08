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        Aydın'da otomobiline ateş açılan kişi jandarmaya sığındı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobiline ateş açılan kişi, jandarmaya sığındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:35 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:35
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        Aydın'da otomobiline ateş açılan kişi jandarmaya sığındı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobiline ateş açılan kişi, jandarmaya sığındı.

        Alınan bilgiye göre, Aydın Organize Sanayi Bölgesi'nde işletme sahibi C.S.T'ye (40) iş yerinin önünde ateş açıldı.

        Otomobiliyle uzaklaşmaya çalışan C.S.T'yi takip eden şüpheli, seyir halindeyken de C.S.T'nin otomobiline ateş etti.

        C.S.T, Serçeköy uygulama noktasındaki jandarmaya sığındı.

        Jandarma, uygulama noktasına kadar gelen şüpheli E.A'yı (42) yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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