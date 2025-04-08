Aydın'da otomobiline ateş açılan kişi jandarmaya sığındı
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobiline ateş açılan kişi, jandarmaya sığındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobiline ateş açılan kişi, jandarmaya sığındı.
Alınan bilgiye göre, Aydın Organize Sanayi Bölgesi'nde işletme sahibi C.S.T'ye (40) iş yerinin önünde ateş açıldı.
Otomobiliyle uzaklaşmaya çalışan C.S.T'yi takip eden şüpheli, seyir halindeyken de C.S.T'nin otomobiline ateş etti.
C.S.T, Serçeköy uygulama noktasındaki jandarmaya sığındı.
Jandarma, uygulama noktasına kadar gelen şüpheli E.A'yı (42) yakaladı.
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