Aydın'da başörtülülere hakaret ettiği öne sürülen akademisyene idari soruşturma

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M.A. hakkında, başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla idari soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Doç. Dr. M.A, fakültede doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuran adaylara ait jüri raporlarının değerlendirildiği toplantıda başörtülü bir adaya, başörtülülere ve AK Parti'ye hakaret etti.

Bunun üzerine toplantıya katılanların ifadesiyle tutanak tutuldu.

ADÜ Rektörlüğü, iddiaları incelemek üzere öğretim üyesi hakkında idari soruşturma başlatıp, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İfade verdikten sonra emniyetten ayrılan M.A'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

- ⁠Tepkiler

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, yaptığı yazılı açıklamada M.A'yı kınadı.

Erdem, "Başörtülü bacılarımıza ve AK Parti'mize yaptığı hakaretlerden dolayı kınıyor ve lanetliyoruz. Yaptığı hakaretleri aynen kendisine iade ediyoruz. Bu konuda adli ve idari olarak gerekeni devlet kurumlarımız yapacaktır. Partimize yaptığı hakaretler sebebiyle adli başvurularımız olacaktır." ifadelerini kullandı.