Aydın'da başörtülülere hakaret ettiği öne sürülen akademisyen protesto edildi

Aydın'da bir grup üniversite öğrencisi ve akademisyen, başörtülülere hakaret ettiği öne sürülen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M.A'yı protesto etti.

Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde toplanan öğrenci ve akademisyenler, "Başörtüsü onurumuzdur", "Örtümüz kimliğimizdir" yazılı dövizler taşıdı.

ADÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Güneş, herhangi bir ideolojinin temsilcisi olmadığını belirterek, "Benim başım örtülü olabilir ama benim beynimin içi örtülü değildir. Bilimle doludur. Ben burada devletime, milletime en iyi öğretmenler yetiştirmek amacındayım. Allah'ın peygamberinin bana emrettiği yolda yaşamaya çalışan bir insanım." ifadelerini kullandı.

ADÜ İslam Araştırmaları Topluluğu adına açıklama yapan Emine Sena Gürdal, M.A'yı kınadıklarını belirterek, ilim ehli olması gereken bir akademisyenin cahilce tavır sergilediğini söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı Temsilcisi Vera Beyza Öztürk, karanlık zihniyete bir adım alan açmayacaklarını kaydetti.