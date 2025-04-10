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        Ankara ve Sivas'tan öğrenciler Söke'de ağırlıyor

        Aydın'ın Söke ilçesi, "Kültürler Buluşuyor" projesi kapsamında Ankara ve Sivas'tan gelen öğrencileri konuk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 17:07 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:22
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        Ankara ve Sivas'tan öğrenciler Söke'de ağırlıyor
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        Aydın'ın Söke ilçesi, "Kültürler Buluşuyor" projesi kapsamında Ankara ve Sivas'tan gelen öğrencileri konuk etti.

        Söke Kaymakamlığı, Söke Belediyesi ve Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programda, Ankara'nın Yeni Mahalle ve Sivas'ın Divriği ilçesinden gelen öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi.

        Burada konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, projeyle öğrenciler arasındaki kültürel etkileşimi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu öğrencileri ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Kahvaltının ardından öğrenciler, tarihi Kemalpaşa Mahallesi'ni gezdi, ebru sanatı çalışması yaptı.

        Yarın ilçede müze, tren garı ve sıfır atık tesislerini ziyaret ederek ardından Kuşadası'na geçecek olan öğrenciler, 12 Nisan Cumartesi günü ise, Priene Antik Kenti, Doğanbey Köyü ve Serçin Mahallesindeki etkinliklere katılacak.

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