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        Nazilli'de otizmliler farkındalık konserinde sahne aldı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otizmlilerden oluşan orkestra, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla konser düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 09:35 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:35
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        Nazilli'de otizmliler farkındalık konserinde sahne aldı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otizmlilerden oluşan orkestra, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla konser düzenledi.

        Nazilli Otizm Orkestrası'nın Cumhuriyet Meydanı'ndaki konseri vatandaşlardan ilgi gördü.

        Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik konser veren otizmlileri başarılarından dolayı tebrik etti, orkestraya her türlü imkanı sunacaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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