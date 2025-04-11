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        Germencik'te "Anadolu'dan Ezgiler" konseri düzenlendi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Anadolu'dan Ezgiler" konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 23:56 Güncelleme: 11.04.2025 - 23:56
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        Germencik'te "Anadolu'dan Ezgiler" konseri düzenlendi
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Anadolu'dan Ezgiler" konseri verdi.

        Germencik Belediye iş birliğiyle, belediye konferans salonunda düzenlenen etkinlik Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu özel öğrencilerinin Zeybek oyunuyla başladı.

        Sanat yönetmen Şavk Eryürek yönetimindeki topluluğun seslendirdiği türkülere, sanatçılar Zeybek oyunları ve dans gösterisiyle eşlik etti.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ses sanatçıları ve koro, sevilen eserleri seslendirdi.

        Etkinliğe, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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