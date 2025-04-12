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        Aydın'da kamyonetin, belediye kamyonetine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, kamyonetin, alt geçitte yol çalışması yapan Büyükşehir Belediyesine ait kamyonete çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 17:27 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:27
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        Aydın'da kamyonetin, belediye kamyonetine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, kamyonetin, alt geçitte yol çalışması yapan Büyükşehir Belediyesine ait kamyonete çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        R.O'nun kullandığı 09 DH 002 plakalı kamyonet, Denizli Bulvarı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Kavşağı'nda alt geçitte çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesine ait 09 ADU 977 plakalı kamyonete çarptı.

        Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücülerin yanı sıra 4 kişi yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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