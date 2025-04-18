Aydın'da otoyolda geri manevra yapan tırla çarpışan tırın sürücüsü yaralandı

S.U. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Bu sırada G.U. yönetimindeki 33 DGF 52 plakalı tır, manevra yapan tırla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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