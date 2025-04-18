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        Aydın'da otoyolda geri manevra yapan tırla çarpışan tırın sürücüsü yaralandı

        Aydın'da tırın otoyolda geri manevra yapan başka bir tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:13 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:31
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        Aydın'da otoyolda geri manevra yapan tırla çarpışan tırın sürücüsü yaralandı
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        Aydın'da tırın otoyolda geri manevra yapan başka bir tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Aydın-Denizli otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde, Aydın'a dönüş yolunu kaçıran 35 RMZ 22 plakalı tırın sürücüsü S.U. geri manevra yaptı.

        Bu sırada G.U. yönetimindeki 33 DGF 52 plakalı tır, manevra yapan tırla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Araç içerisinde sıkışan G.U. yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        S.U. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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